Bolsonaro exonera Valeixo do cargo de diretor-geral da PF

(foto: Flickr)

Depois de meses de ameaças, o presidente Jair( sem partido) conseguiu concretizar a sua vontade de exonerar o diretor da Polícia Federal, delegado Maurício Leite. O ato de exoneração saiu publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).A versão oficial é que a demissão do cargo teria ocorrido a pedido de Valeixo e com a anuência do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgioque, por sua vez, também ameaçou deixar o cargo, nessa quinta-feira (23), caso o delegado fosse exonerado.

Há mais de um ano, o presidente vem manifestando o seu desejo de trocar o comando-geral da Polícia Federal. O projeto do presidente começou com o cargo da PF no Rio de Janeiro, onde um de seus cinco filhos, o senador Flávio Bolsonaro, é alvo de processo sobre esquema conhecido como 'rachadinha'- assim denominado acerto fraudulento de contratação de assessores sob condição de abrirem mão de parte do salário em favor de quem o contratou.

Ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio tem sido apontado como beneficiário desse esquema utilizado em seu gabiente na Assembleia Legislativa.

Nesta semana, outros dois filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro apareceram em investigações sob comando da Polícia Federal.

A PF suspeita que Carlos e Eduardo são responsáveis pelo comando de uma rede de fake news contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que insuflaram inclusive atos país afora, no domingo (19), de manifestantes pedindo o fechamento das duas instituições, a volta do AI-5 e da ditadura militar.

Em um dos atos, em Brasília, o presidente da República participou com discurso afirmando que entendia o pedido dos manifestantes.