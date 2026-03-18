Moro vai se filiar ao PL para disputar governo do Paraná, diz colunista

Pré-candidato ao governo do Paraná, o senador Sergio Moro (União Brasil) vai se filiar ao PL e selar a articulação pelo palanque do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência no estado. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Paraná na negociação nacional

A mudança vem após Flávio romper com o PSD, do governador Ratinho Júnior, depois de semanas de negociação em busca de uma aliança ampla que poderia abranger até o vice-governador de Minas, Mateus Simões (PSD), pré-candidato ao governo, que deseja contar com o apoio do PL.

Mesmo sem se colocar oficialmente no páreo, Ratinho é um possível pré-candidato à Presidência. Flávio pediu que ele se colocasse oficialmente fora da disputa e ofereceu apoiar o nome do PSD ao governo do Paraná, o deputado estadual Alexandre Curi, em troca. A negociação terminou frustrada.

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O apoio a Moro, além de buscar garantir um palanque forte no Paraná, pode pressionar ainda mais o partido de Gilberto Kassab. Segundo O Globo, a filiação ao PL ocorrerá na próxima terça-feira (24/3), em Brasília (DF).