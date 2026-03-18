Microfone vaza deputado comemorando licitação: ‘Uma empresa é minha’

Um vídeo que viraliza nas redes sociais mostra o deputado estadual mato-grossense Valmir Moretto (Republicanos) comemorando o resultado de uma licitação e, com o microfone aberto, dizendo que uma das empresas vencedoras é dele.

O momento se deu no evento da assinatura da ordem de serviço do Hospital Regional de Pontes e Lacerda, cidade no interior do Mato Grosso, nessa terça-feira (17/3).

Com um microfone de lapela, Moretto conversava com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) e disse: “Quase R$ 200 milhões só ali”, após comemorar a assinatura.

???? CONFISSÃO NO MICROFONE ABERTO! ????

????? Assista ao momento em que o Deputado Estadual de Mato Grosso, Valmir Moretto, é flagrado revelando que sua empresa faturou uma licitação para a obra de um hospital regional.

?A frase que viralizou: "Duas, a Agrimat e uma a minha. Tá… pic.twitter.com/0wzTJkhGDA — Diego Muguet (@diegomuguetrj) March 18, 2026

'A minha'

O governador, então, perguntou se as obras já estavam licitadas. Valmir Moretto respondeu que sim e elencou quem ganhou: “Duas, a Agrimat, e uma, a minha”.

A declaração levantou suspeitas sobre um possível conflito de interesses, já que a legislação impede que parlamentares tenham contratos com o poder público. A empresa à qual o deputado se referiu é a Oeste Construtora, fundada por ele mesmo.

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Moretto alegou que ter dito “é minha” foi um vício de linguagem e disse que deixou a sociedade da empresa: "Quando eu me elegi deputado estadual em 2018, eu vendi a cota que me pertencia ao meu irmão. Então, eu deixei de ser dono da empresa desde 2018. A empresa não é minha. A empresa é do meu irmão, sim, ele é da minha família. Meu irmão é minha família. Nunca vai deixar de ser”.