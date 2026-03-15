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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro celebra com apoiadores em evento do PL em Rondônia

Senador participou do lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao governo e interagiu com militantes durante ato do partido no estado

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/03/2026 10:30

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Flávio bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participou nesse sábado (14/3) de um evento do Partido Liberal em Ji-Paraná, em Rondônia crédito: Reprodução/Redes Sociais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participou nesse sábado (14/3) de um evento do Partido Liberal em Ji-Paraná, em Rondônia, e afirmou que o grupo político ligado ao partido pretende “resgatar” o país do Partido dos Trabalhadores (PT).

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A agenda fez parte de uma série de mobilizações que o PL pretende realizar em diferentes estados do país. Durante o evento, o senador interagiu com apoiadores e celebrou com militantes presentes no ato.

“Me sinto muito em casa aqui em Rondônia, em Ji-Paraná, na cidade do amigo Marcos Rogério. A gente dá continuidade a cada movimento no sentido de mostrar para todo o Brasil que nós temos o caminho da prosperidade para seguir, falar de propostas, reforçar o nosso time partidário”, afirmou.

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O ato também marcava o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL-RO) ao governo do estado. Segundo ele, o encontro também teve como objetivo fortalecer a articulação do partido para as eleições, com filiações e apresentação de novos nomes para a disputa.

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“Hoje é um evento de filiação de alguns parlamentares que já têm mandato, vamos trazendo outros que vão ser pré-candidatos também e fazer oficialmente o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado do meu amigo Marcos Rogério”, disse.

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