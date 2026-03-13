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BRONCOPNEUMONIA

Flávio pede orações e jejum pela recuperação de Bolsonaro

Ex-presidente passou mal durante a madrugada e foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília (DF), onde está internado na UTI

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
13/03/2026 18:28

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Flávio realiza encontros no exterior visando apoio para a campanha presidencial
Flávio foi escolhido pelo pai para ser candidato à Presidênci crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, gravou vídeo pedindo orações e jejum pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi internado nesta sexta-feira (13/3).

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Bolsonaro passou mal durante a madrugada e foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília (DF), onde está na UTI. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana.

Bolsonaro internado

Flávio visitou o pai no hospital e relatou que ele está “de fato com aspecto abatido, com a voz fraca”. Ainda contou que o ex-presidente não conseguiu se equilibrar em um exame simples de fisioterapia, devido ao efeito colateral de um remédio para tentar conter as crises de soluço.

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Diante do caso, o “01” pediu orações e jejum de meia noite às seis horas da manhã deste sábado (14/3) pela recuperação de Bolsonaro.

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O vídeo ainda conta com apelo para que o pai consiga prisão domiciliar. Atualmente, ele está preso na Papudinha, em Brasília.

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