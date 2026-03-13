Apoio de Trump a Flávio faria 32% inclinarem voto a Lula, aponta Quaest
Outros 28% avaliaram que o posicionamento as faria ter mais chance de votar no filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
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Levantamento da Genial/Quaest apontou que o possível apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal candidato da oposição à Presidência, beneficiaria Lula (PT).
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Segundo a pesquisa, 32% disseram que o apoio de Trump a Flávio aumentaria a chance delas votarem em Lula. Outros 28% avaliaram que o posicionamento as faria ter mais chance de votar no filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Para 19%, o apoio aumentaria as chances de votar em outro candidato, enquanto 14% disseram que não faz diferença, e 7% não sabem ou não responderam.
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Desaprovação dos EUA
A pesquisa ainda mostrou que quase metade da população brasileira tem opinião desfavorável sobre os Estados Unidos. A aprovação do país também chegou à mínima histórica.
Entre os entrevistados, 48% responderam que têm opinião desfavorável sobre os EUA, enquanto 38% se disseram favoráveis. A aprovação é a menor desde outubro de 2023, quando a Genial/Quaest começou a fazer a pergunta e observou 56% dos brasileiros favoráveis ao país.
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O levantamento se deu entre 6 e 9 de março, cerca de uma semana após o presidente americano Donald Trump iniciar, ao lado de Israel, ataques ao Irã. Os países vivem grande tensão desde o assassinato do líder supremo iraniano Aiatolá Khamenei.