Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Apoio de Trump a Flávio faria 32% inclinarem voto a Lula, aponta Quaest

Outros 28% avaliaram que o posicionamento as faria ter mais chance de votar no filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
13/03/2026 16:40

compartilhe

SIGA
x
Flávio Bolsonaro e Lula são os principais nomes da disputa presidencial
Flávio Bolsonaro e Lula são os principais nomes da disputa presidencial crédito: Evaristo Sa / AFP

Levantamento da Genial/Quaest apontou que o possível apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal candidato da oposição à Presidência, beneficiaria Lula (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a pesquisa, 32% disseram que o apoio de Trump a Flávio aumentaria a chance delas votarem em Lula. Outros 28% avaliaram que o posicionamento as faria ter mais chance de votar no filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para 19%, o apoio aumentaria as chances de votar em outro candidato, enquanto 14% disseram que não faz diferença, e 7% não sabem ou não responderam.

Leia Mais

Desaprovação dos EUA

A pesquisa ainda mostrou que quase metade da população brasileira tem opinião desfavorável sobre os Estados Unidos. A aprovação do país também chegou à mínima histórica.

Entre os entrevistados, 48% responderam que têm opinião desfavorável sobre os EUA, enquanto 38% se disseram favoráveis. A aprovação é a menor desde outubro de 2023, quando a Genial/Quaest começou a fazer a pergunta e observou 56% dos brasileiros favoráveis ao país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O levantamento se deu entre 6 e 9 de março, cerca de uma semana após o presidente americano Donald Trump iniciar, ao lado de Israel, ataques ao Irã. Os países vivem grande tensão desde o assassinato do líder supremo iraniano Aiatolá Khamenei.

Tópicos relacionados:

bolsonaro eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa presidencia trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay