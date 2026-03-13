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BRASIL E EUA

Lula revoga visto e proíbe vinda de assessor de Trump ao Brasil

Presidente anunciou que autoriza entrada do norte-americano Darren Beattie se o visto do ministro Alexandre Padilha nos EUA for reestabelecido

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
13/03/2026 14:33

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Lula inaugura centro de traumas no Hospital Andaraí, no Rio de Janeiro
Lula inaugura centro de traumas no Hospital Andaraí, no Rio de Janeiro crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou o visto de Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Com a retirada do documento de permissão de vir ao Brasil, Beattie não conseguirá tentar agendar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penintenciário da Papuda, em Brasília.

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Segundo o presidente brasileiro, a proibição da entrada do representante do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, será porque o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para entrar nos Estados Unidos ainda está bloqueado.

"Aquele cara americano que disse que vinha para cá visitar o Jair (ex-presidente Bolsonaro) foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro da Saúde (Alexandre Padilha) que está bloqueado", discursou Lula, no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí. 

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Assessor do governo Trump, Beattie chegaria ao Brasil na próxima semana para ter reuniões com representantes da oposição ao presidente Lula. Um dos objetivo também era visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, na cadeia. O pedido para esse encontro, porém, foi negado pela ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). 

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