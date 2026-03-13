Bolsonaro é levado ao hospital após calafrios e vômitos, diz Flávio

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado a um hospital na manhã desta sexta-feira (13/3) após apresentar calafrios e episódios de vômito. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, em publicação nas redes sociais.

Segundo o parlamentar, o pai acordou com mal-estar e foi encaminhado para atendimento médico.

“Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave", escreveu.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do ex-presidente nem sobre o hospital para onde ele foi levado.

