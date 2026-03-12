Assine
overlay
Início Política
Darren Beattie

Moraes volta atrás e cancela visita de assessor de Trump a Bolsonaro

Funcionário do governo dos EUA ocupa cargo de 'assessor sênior para a política em relação ao Brasil'

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/03/2026 19:59

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro e Darren Beattie
Jair Bolsonaro e Darren Beattie crédito: Mateus Bonomi / AFP e EUA

Após manifestação do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes voltou atrás e negou a visita de um assessor de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília (DF).

Darren Beattie, funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, iria se encontrar com o ex-presidente na próxima quarta-feira (18/3), às 10h. Ele foi nomeado para o cargo de 'assessor sênior para a política em relação ao Brasil'.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A defesa de Bolsonaro, contudo, pediu que o encontro fosse no dia 17, já que Beattie tem presença marcada em um evento em São Paulo sobre terras raras e minerais críticos no dia 18.

Leia Mais

Visita cancelada

Moraes, então, solicitou ao Ministério de Relações Exteriores informações sobre a agenda diplomática do assessor. Em resposta, Mauro Vieira afirmou que os EUA não avisaram sobre a visita e alertou que a viagem poderia configurar "indevida ingerência" no Brasil em um ano eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro do STF, então, voltou atrás: "A realização da visita de Darren Beattie, requerida nestes autos pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro, não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada, previamente, às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive poderia ensejar a reanálise do visto concedido".

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro cadeia donald-trump eua jair-bolsonaro papudinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay