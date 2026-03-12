Nikolas sobre jornalista: 'Por onde anda essa pateta?'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou a jornalista Vera Magalhães de “pateta” em post no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (12/3).

A crítica veio após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar busca e apreensão na casa do jornalista maranhense Luis Pablo, que denunciou suposto uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís (MA).

Suposto post

Nikolas relembrou um suposto post da jornalista que teria sido feito em 2022 com uma ilustração que mostra Alexandre de Moraes com a frase “Vigiar e punir, gostoso demais”.

Assim, o deputado cobrou: “Por onde anda essa pateta da Vera?”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários, diversos apoiadores endossaram o post, até publicando uma outra versão, que diz “Quebrar dentes de jornalista, gostoso demais!”. Trata-se de uma alusão ao banqueiro Daniel Vorcaro, que mandou “quebrar os dentes” do colunista Leonardo Jardim, do jornal "O Globo".

