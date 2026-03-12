Eleições causam baixas no governo de Minas; confira quem deixa o cargo

Não é só o governador Romeu Zema (Novo) que vai deixar o cargo nos próximos dias para disputar as eleições presidenciais deste ano, conforme determina a legislação eleitoral. A regra vale também para secretários estaduais e dirigentes de empresas, entidades e fundações públicas em geral. Em função disso, integrantes do primeiro escalão do governo Zema, de olho em uma cadeira legislativa, também devem deixar seus cargos seis meses antes do primeiro turno das eleições, ou seja, até 4 de abril. Caso o afastamento ou o prazo não sejam cumpridos, eles poderão ser considerados inelegíveis.

Zema vai deixar o posto pouco tempo antes do prazo, em 22 de março. Na mesma data, a Assembleia Legislativa vai empossar, em cerimônia oficial, o vice-governador Mateus Simões (PSD). Quem também vai deixar o cargo é o secretário de Governo, Marcelo Aro (PP), pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado que estarão em disputa.

Aro já tentou o Senado nas eleições de 2022, quando somente uma vaga estava em disputa, mas o eleito foi o senador Cleitinho (Republicanos), pré-candidato ao governo de Minas. Caso confirme sua candidatura, ele vai permanecer no Senado, já que a legislação eleitoral não prevê desincompatibilização para quem exerce mandato parlamentar e pretenda disputar outro cargo eletivo.

Outra baixa no primeiro escalão é a secretária de Cultura, Bárbara Botega, à frente da pasta desde setembro de 2025, quando assumiu o cargo no lugar de Leônidas Pereira, que havia pedido exoneração. Segundo apurou a reportagem, Botega vai disputar uma vaga de deputada federal pelo partido Novo. A secretaria é uma das apostas do Novo em Minas Gerais para fortalecer a bancada da legenda na Câmara dos Deputados, que hoje não tem nenhum representante do partido de Zema. Quem também vai se desincompatibilizar é a secretária de Estado de Defesa Social, a deputada estadual licenciada Alê Portela (PL). No comando da pasta desde junho de 2024, ela deixará o cargo para disputar um segundo mandato na Assembleia Legislativa.

Outro que vai deixar o posto para disputar, também pelo Novo, uma vaga de deputado estadual é o diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), Otávio Maia. Segundo apurou a reportagem, inicialmente todas essas pastas devem ser ocupadas pelos adjuntos até que o novo governador tenha tempo para fazer as alterações que deseja e que devem estar em consonância com as alianças eleitorais. Simões é candidato ao governo de Minas, com o apoio de Zema.

Outra alteração no governo Zema é a saída do secretário de Comunicação, Bernardo Santos. Ele não vai disputar nenhum cargo eletivo, mas deixará a função para seguir assessorando Zema na disputa presidencial. Ex-presidente do Novo em Minas Gerais, Santos comanda a comunicação desde março de 2023.O governador é pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas seu nome também é cotado para ser o vice do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), já lançado pelo seu partido para a disputa presidencial.

Em âmbito nacional, o governo Lula também vai sofrer baixas em Minas devido às eleições. A ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo (PT), deputada licenciada, vai deixar a pasta até o fim deste mês para tentar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas, onde exerce mandato desde 2023. O secretário nacional de Assistência Social no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o ex-deputado estadual André Quintão (PT), no cargo desde o início do governo Lula em 2023, também vai deixar o posto, no prazo final da desincompatibilização, para disputar novamente uma vaga na ALMG. Ele já exerceu cinco mandatos como deputado estadual.

COMO CONSULTAR O PRAZO DE AFASTAMENTO ?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma página para que os pré-candidatos e eleitores consultem os prazos, que são diferentes para servidores que não exercem cargos no primeiro escalão. Basta acessar a aba “Desincompatibilização e afastamentos”, disponível no site do tribunal (www.tse.jus.br). É preciso preencher a atual função ocupada pelo pré-candidato e o cargo que ele pretende disputar nas eleições. O serviço também permite acesso às decisões judiciais e à legislação sobre o tema.