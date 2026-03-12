Pré-candidato ao governo, Kalil diz que MG está 'quebrada' e defende SUS
Político exalta experiência na pandemia e diz que entrou na fila do SUS para transplante de córnea
compartilheSIGA
O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), adota uma postura afastada de polarização política, defende os feitos de sua gestão no Executivo da capital e a valorização da saúde na corrida de pré-campanha ao governo de Minas Gerais, para as eleições de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em painel com pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado, na 1ª Marcha de Vereadores de Minas Gerais, promovida nesta quinta-feira (12/3) pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais, Kalil afirmou que “o estado está quebrado, falido, com uma dívida que se aproxima dos R$ 200 bilhões". Em contrapartida disse que seu histórico na gestão de BH teve conquistas que comprovam uma aptidão para governar Minas.
Leia Mais
Kalil afirmou que durante sua gestão em BH manteve a tarifa de ônibus sem aumento por quatro anos sem subsídios, retirou salsicha da merenda escolar, ampliou postos de saúde e enfrentou crises como a pandemia e fortes tempestades.
O ex-prefeito também destacou investimentos em creches e escolas municipais, melhorias na infraestrutura urbana e afirmou que a capital recebeu 13 prêmios internacionais na área da saúde. “Eu não tô fazendo e não vou fazer uma campanha que eu vou tentar fazer. Eu vou fazer uma campanha que 'é assim que se faz'. É assim que foi feito”, disse.
Segundo o empresário, sua pré-campanha não é "de esquerda ou de direita". “O que eu quero levar nessa campanha não é democracia, não é esquerda, não é direita. O que eu quero levar nessa campanha é o que foi feito. Então, nós temos candidatos que querem fazer, que prometem fazer, e temos candidatos sim, que estão no poder e que estão fazendo. Essa conversa, para quem mora no interior, principalmente, de que é direita, esquerda e democracia, isso aí é conversa para boi dormir”.
No discurso, Kalil afirmou que pretende colocar em debate problemas de corrupção, como o subsídio bilionário para empresas de ônibus, mas também colocar no holofote a valorização do SUS. O ex-prefeito revelou, inclusive, que passou a integrar a fila do sistema público de saúde para realizar um transplante de córnea. “Ontem eu entrei na fila do SUS. Eu preciso de uma córnea no olho esquerdo”, afirmou.
Ao comentar a experiência, Kalil citou o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS), que, segundo ele, é referência na área e atende tanto pacientes da rede pública quanto da privada. “Quem despreza o Sistema Único de Saúde deve se informar. O Banco de Olhos de Sorocaba é o maior da América Latina”, disse.
Ele também defendeu maior investimento em estrutura e profissionais da rede pública. “O SUS deve ser muito valorizado em cada cidade. Entregar parede fingindo que é hospital? Hospital é gente, é médico, é enfermeira, é atendimento. Fora isso, é prédio”, declarou.
Kalil também relembrou a atuação da prefeitura durante a pandemia de COVID-19 e criticou decisões adotadas por outras esferas de governo. “Fala com vocês um prefeito que não comprou um respirador sequer”, afirmou. “Enquanto isso, o governo do estado abriu um hospital para 700 pessoas e não atendeu nenhuma. Mesmo assim, tivemos o menor número de mortes por habitante no Brasil”, finalizou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma pesquisa recente do Instituto F5 Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, registrou uma soma de 9% das intenções de voto no principal cenário para Kalil. À reportagem, ele afirmou que acredita em pesquisas eleitorais, mas ponderou que é necessário avaliar os critérios metodológicos utilizados na realização do estudo. “Gosto e acredito em pesquisas, porém preciso saber minimamente como foi feita, o campo, quantos questionários, por telefone, internet ou presencial”, disse.