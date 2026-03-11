Deputada denuncia contrato de R$ 348 milhões para livros em escolas de MG

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), denunciou aos órgãos de fiscalização uma contratação de R$ 348 milhões feita pelo governo estadual para aquisição de livros destinados às escolas da rede pública.

Segundo a assessoria da parlamentar, ela encaminhou as representações ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para que o processo seja investigado. Para ela, a contratação levanta questionamentos sobre planejamento e sobre a forma como o governo aderiu a uma ata de registro de preços de outro estado.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 24 de dezembro de 2025. O documento registra a assinatura, no dia anterior, do contrato nº 9492760/2025 entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa Fazer Educação Ltda., no valor de R$ 348.437.747,96. O objeto é a aquisição e distribuição de “acervos bibliográficos”, que incluem livros didáticos, científicos, técnicos, profissionalizantes e obras gerais, com vigência de 12 meses.

De acordo com a deputada, o contrato não constava no planejamento anual de aquisições da Secretaria de Educação, o que, segundo ela, indica que o material não estava previsto inicialmente entre as prioridades da pasta.

Outro ponto questionado por Beatriz Cerqueira é o modelo de contratação. Segundo a deputada, o governo mineiro não realizou licitação própria para a compra dos livros e aderiu a uma ata de registro de preços da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do estado de São Paulo.

A parlamentar também afirma que o formato da contratação dificulta a identificação do valor individual das obras adquiridas, já que a compra teria sido registrada como uma unidade global. “A Secretaria de Educação aqui de Minas não fez um processo de licitação, não abriu o mercado para o melhor preço mais competitivo, ela pegou carona no contrato que já existia de São Paulo, importando para Minas preços e condições do órgão paulista”, ponderou.

Cerqueira ainda cita contratos semelhantes em outros estados, como Pará e Amazonas, envolvendo o mesmo grupo econômico e gestores que, segundo ela, também passaram por secretarias de educação nesses locais. Para a deputada, a contratação busca favorecer um grupo econômico e precisa ser apurado.

A reportagem procurou o Governo de Minas Gerais para comentar as denúncias e esclarecer os critérios da contratação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

