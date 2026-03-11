Quaest: Zema e Leite têm pior desempenho entre governadores

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com o pior desempenho entre os governadores incluídos nos cenários de primeiro turno da disputa presidencial, testados pela pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). Seu percentual só não é menor – entre os governadores – que o do gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Apesar disso, o mineiro melhora sua performance nas simulações de segundo turno e surge como o segundo nome entre os chefes de executivo que mais se aproximam numericamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema deve deixar o comando do Palácio Tiradentes no próximo dia 22, antes do prazo de desincompatibilização para quem pretende disputar as eleições de 2026.

Desempenho no primeiro turno

O governador Romeu Zema é pesquisado em quatro cenários de primeiro turno. Em três deles, ele atinge 3% das intenções de voto; em outro, 2%. O melhor desempenho entre os governadores é o de Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, que chega 7% em duas simulações. Em seguida vem Ronaldo Caiado, de Goiás, com 4%, também em duas simulações. Eduardo Leite, em dois cenários, atinge os mesmos 3% de Zema.

As simulações mostram ainda larga vantagem dos dois principais nomes da disputa, com Lula concentrando percentuais na casa de 36% a 39%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) variando entre 30% e 35%, a depender da composição apresentada ao eleitor.

Cenário 1 com Ratinho e Zema

Lula tem 37% das intenções de voto;

Flávio Bolsonaro soma 30%;

Ratinho Júnior aparece com 7%;

Romeu Zema registra 3%;

Renan Santos tem 1%;

Aldo Rebelo marca 1%;

Indecisos são 5%;

Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 16%

Cenário 2 com Caiado e Zema

Lula chega a 39%;

Flávio Bolsonaro registra 32%

Romeu Zema marca 2%

Ronaldo Caiado tem 4%

Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 1% cada.

Indecisos são 5%;

Brancos e nulos somam 16%,

Cenário 3 com Zema e Leite

Lula tem 36%

Flávio Bolsonaro aparece com 33%

Romeu Zema registra 3%,

Eduardo Leite marca 3%,

Renan Santos chega a 2%,

Aldo Rebelo soma 2%,

Indecisos são 5%,

Brancos e nulos totalizam 16%

Cenário 4 com Ratinho

Lula registra 36%

Flávio Bolsonaro tem 33%

Ratinho Júnior aparece com 7%

Renan Santos e Aldo Rebelo somam 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos totalizam 15%

Cenário 5 com Zema

Lula aparece com 37%

Flávio Bolsonaro marca 34%,

Romeu Zema registra 3%

Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos somam 17%

Cenário 6 com Caiado

Lula tem 36%

Flávio Bolsonaro registra 34%

Ronaldo Caiado marca 4%

Renan Santos aparece com 2%

Aldo Rebelo chega a 2%

Indecisos são 5%

Brancos e nulos totalizam 17%

Cenário 7 com Leite

Lula registra 36%

Flávio Bolsonaro aparece com 35%

Eduardo Leite soma 3%

Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos chegam a 17%

Melhora em confrontos diretos

Nas simulações de segundo turno, o desempenho do governador mineiro apresenta um avanço. Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Zema soma 34%.

São números que indicam que o governador reduziu em dois meses a distância em relação ao presidente, de 15 pontos para 10 pontos. Em janeiro Zema tinha 31% contra 46% de Lula.

Lula: 44%

Romeu Zema: 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Indecisos: 3%

O levantamento mostra que, entre os governadores incluídos nas simulações, o mineiro é o segundo que mais se aproxima de Lula no segundo turno, ficando atrás apenas de Ratinho Júnior, que está oito pontos percentuais atrás do presidente.

Os números são divulgados às vésperas da saída de Zema do Executivo estadual. O governador deve deixar o cargo no dia 22 para cumprir o calendário eleitoral e viabilizar a pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.