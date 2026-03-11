Quaest: 51% desaprovam e 44% aprovam o governo Lula

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra piora nos índices de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o levantamento, 51% dos brasileiros desaprovam o trabalho do chefe do Executivo, enquanto 44% aprovam.

Desaprova: 51% (eram 49% em fevereiro e 49% em janeiro);

51% (eram 49% em fevereiro e 49% em janeiro); Aprova : 44% (eram 45% em fevereiro e 47% em janeiro);

: 44% (eram 45% em fevereiro e 47% em janeiro); Não sabem/não responderam: 5% (eram 6% em fevereiro e 4% em janeiro).

O índice de desaprovação subiu dois pontos percentuais em relação a fevereiro e também em comparação com janeiro, quando marcava 49%. Já a aprovação recuou um ponto em relação a fevereiro e três pontos na comparação com o início do ano. Outros 5% disseram não saber ou preferiram não responder.



O levantamento indica que a diferença entre desaprovação e aprovação vem aumentando desde o fim de 2025. Em dezembro, a distância era de um ponto percentual. Passou para dois em janeiro, quatro em fevereiro e chegou agora a sete pontos. O índice de desaprovação retorna aos patamares registrados em julho e agosto do ano passado, embora ainda esteja abaixo do pico de maio de 2025, quando alcançou 57%.

Grupos

Entre as mulheres, pela primeira vez o índice de desaprovação (48%) aparece acima da aprovação (46%). O eleitorado feminino é considerado chave para a disputa presidencial, em que o presidente vai tentar a reeleição. Entre os brasileiros de 16 a 34 anos, a desaprovação era de 50% em fevereiro e passou para 56% agora.

O Nordeste continua sendo a região em que Lula tem a maior aprovação, de 65%. Nas demais regiões, a desaprovação é mais alta: Sudeste (58%), Sul (60%) e Centro-Oeste/Norte (59%).

Entre os católicos, a desaprovação era de 42% em fevereiro e marca 47% agora. A aprovação era de 52% e agora passou para 49%.