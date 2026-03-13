Três a cada quatro eleitores não sabem em quem votar para o governo de MG

Três em cada quatro eleitores não sabem em quem votar para ocupar a cadeira de governador do estado de Minas Gerais, nas eleições de 2026. Quase uma pessoa, a cada dez, dizem que irão votar em nulo ou branco. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Realtime Bigdata nesta sexta-feira (13/3), que também mostrou liderança do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na maioria dos cenários.

O levantamento considerou entrevistas com 2 mil pessoas, com idade a partir de 16 anos, realizadas entre os dias 11 e 12 de março. Dentre os entrevistados, a grande maioria parece ainda desconhecer ou estar em cima do muro sobre em quem depositar a confiança do voto.

Considerando a parcela de 16% das pessoas que, sem que fossem indicados nomes, nomearam em quem votariam para o cargo de governador, o senador Cleitinho fica na liderança, com 6% das intenções de votos. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que não é pré-candidato à vaga, aparece na sequência, com 2% das intenções, ao lado do senador Rodrigo Pacheco (PSD).

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o ex-governador Aécio Neves (PSDB) e o atual governador, Romeu Zema (Novo), têm, cada um, 1% das intenções. Outros 2% dos entrevistados indicaram outros nomes que não os citados.

Cenário espontâneo

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%

6% Nikolas Ferreira (PL): 2%

2% Rodrigo Pacheco (PSD): 2%

2% Alexandre Kalil (PDT): 1%

1% Marília Campos (PT): 1%

1% Aécio Neves (PSDB): 1%

1% Romeu Zema (Novo): 1%

1% Outros: 2%

2% Nulo/Branco: 9%

9% Não sei/Não respondeu: 75%

Liderança de Cleitinho

A mesma pesquisa fez cenários estipulados que também mostraram liderança de Cleitinho. Em um dos cenários, o senador alcançou 40% das intenções de voto, enquanto o segundo lugar ficou com Kalil, que recebeu 19% das intenções, e o terceiro lugar ficou com o atual vice-governador Mateus Simões (PSD), com 13%. A soma de quem não soube responder ou disse votar em branco chega a 19%.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%

40% Alexandre Kalil (PDT): 19%

19% Mateus Simões (PSD): 13%

13% Gabriel Azevedo (MDB): 9%

9% Nulo/Branco: 9%

9% Não sei/Não respondeu: 10%

Já em um cenário considerando o senador Rodrigo Pacheco (PSD), Cleitinho alcança 39%, com Pacheco em segundo lugar. Simões e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) ficam em segundo e terceiro lugares. A soma de quem não soube responder ou disse votar em branco chega a 18%.

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39%

39% Rodrigo Pacheco (PSD): 24%

24% Mateus Simões (PSD): 11%

11% Gabriel Azevedo (MDB): 8%

8% Nulo/Branco: 8%

8% Não sei/Não respondeu: 10%

As entrevistas contaram com homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026.

