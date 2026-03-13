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Bolsonaro é internado na UTI com broncopneumonia aguda

O ex-presidente foi internado nesta sexta-feira (13/3) no hospital DF Star, em Brasília, onde está recebendo tratamento.

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Repórter
13/03/2026 14:42

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Bolsonaro está na UTI com broncopneumonia, diz hospital; o que se sabe
Bolsonaro está na UTI com broncopneumonia, diz hospital; o que se sabe crédito: BBC Geral

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira (13/3) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital DF Star, em Brasília, após exames confirmarem que ele tem uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

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Condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro foi autorizado a ir ao hospital após sentir-se mal em sua cela.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios", informou o hospital, em comunicado.

Ainda segundo o DF Star, o ex-presidente foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram a pneumonia. E se encontra no momento em tratamento com antibióticos venosos e suporte clínico não invasivo.

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