Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º, diz pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira (3/3), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em três cenários de primeiro turno testados para a disputa presidencial de 2026, oscilando entre 39% e 40% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) consolida a segunda colocação, com variação entre 32% e 34%.

No primeiro cenário, com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), como alternativa da centro-direita, Lula registra 39%, ante 32% de Flávio. O paranaense aparece com 9%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 2%, mesmo percentual do ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e de Renan Santos (Missão).

Nesse recorte, 7% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam, enquanto outros 7% declararam intenção de votar em branco ou anular o voto.

Quando o nome testado pelo PSD passa a ser o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula atinge 40%, e Flávio chega a 34%. Leite aparece com 4%, seguido por Zema (3%), Aldo (2%) e Renan (2%).

No terceiro cenário, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula mantém 40%, enquanto Flávio oscila para 33%. Caiado registra 5%; Zema, 3%; Aldo e Renan, 2%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o instituto testou sete cenários. A disputa mais acirrada ocorre entre Lula e Flávio Bolsonaro, configurando empate técnico dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente marca 42%, contra 41% do senador. Nulos e brancos somam 10%, e 7% não souberam responder.

Nos demais confrontos contra nomes da centro-direita, Lula mantém vantagem. Ele venceria Ratinho Junior por 43% a 39%. Contra Romeu Zema, o placar é de 44% a 35%. No confronto com Ronaldo Caiado, 45% a 36%. E em uma disputa com Eduardo Leite, o petista alcança 46%, ante 35% do adversário.

As maiores diferenças aparecem nos cenários contra Aldo Rebelo e Renan Santos. Nesses casos, Lula chega a 51%, enquanto os adversários registram 19% e 18%, respectivamente.

Registrada sob o número BR-09353/2026, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.