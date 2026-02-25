AtlasIntel: cai aprovação de Lula e desaprovação chega a 51,5%

A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu e a desaprovação dele chegou a 51,5%. É o que mostra uma pesquisa dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25/2).

Conforme o levantamento, em janeiro de 2026, a aprovação da gestão chegou à porcentagem de 48,7%. O número caiu 2,1% em um período de um mês.

A desaprovação, por outro lado, subiu 0,8%, ao passo que, em janeiro, 50,7% das pessoas entrevistadas disseram que não aprovavam. Na pesquisa mais recente, 1,8% das pessoas disseram não saber avaliar o governo.

Considerando cruzamentos demográficos, a maior parte das pessoas que disseram desaprovar o governo são homens (62,2%), pessoas com idade entre 25 e 34 anos (63,4%), com nível educacional de ensino fundamental (56,6%) e renda de até R$ 2 mil (56,8%).

A característica que se sobressai é a de religião: 74,2% das pessoas entrevistadas que se identificam com a crença evangélica disseram desaprovar a gestão de Lula.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 24 de fevereiro, depois do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niteroi, na Marquês de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro, que recebeu diversas críticas da ala conservadora por homenagear o presidente Lula.

Um ponto da apresentação criticada foi a ala “Neoconservadores em conserva”, que mostrava uma família tradicional em uma lata de metal. A OAB do Rio de Janeiro afirmou que o desfile cometeu preconceito religioso e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que denunciaria o presidente da agremiação pelo crime.

Ao todo, 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal, foram entrevistados. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.