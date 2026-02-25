Assine
GOVERNO LULA

AtlasIntel: cai aprovação de Lula e desaprovação chega a 51,5%

Pesquisa foi feita depois de desfile no carnaval do Rio com homenagem ao presidente Lula na Marquês de Sapucaí, duramente criticada por conservadores

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/02/2026 13:00

A aprovação do governo Lula caiu e desaprovação aumentou, segundo pesquisa
A aprovação do governo Lula caiu e desaprovação aumentou, segundo pesquisa crédito: Evaristo Sá/AFP

A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu e a desaprovação dele chegou a 51,5%. É o que mostra uma pesquisa dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25/2).

Conforme o levantamento, em janeiro de 2026, a aprovação da gestão chegou à porcentagem de 48,7%. O número caiu 2,1% em um período de um mês. 

A desaprovação, por outro lado, subiu 0,8%, ao passo que, em janeiro, 50,7% das pessoas entrevistadas disseram que não aprovavam. Na pesquisa mais recente, 1,8% das pessoas disseram não saber avaliar o governo.

Considerando cruzamentos demográficos, a maior parte das pessoas que disseram desaprovar o governo são homens (62,2%), pessoas com idade entre 25 e 34 anos (63,4%), com nível educacional de ensino fundamental (56,6%) e renda de até R$ 2 mil (56,8%). 

A característica que se sobressai é a de religião: 74,2% das pessoas entrevistadas que se identificam com a crença evangélica disseram desaprovar a gestão de Lula.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 24 de fevereiro, depois do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niteroi, na Marquês de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro, que recebeu diversas críticas da ala conservadora por homenagear o presidente Lula.

Um ponto da apresentação criticada foi a ala “Neoconservadores em conserva”, que mostrava uma família tradicional em uma lata de metal. A OAB do Rio de Janeiro afirmou que o desfile cometeu preconceito religioso e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que denunciaria o presidente da agremiação pelo crime.

Ao todo, 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal, foram entrevistados. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.

