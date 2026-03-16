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CASO MASTER

Flávio Bolsonaro está entre os contatos do celular de Vorcaro

Filho "01" de Bolsonaro nega já ter tido contato com Vorcaro e disse que seu número "não é propriamente um segredo"

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
16/03/2026 19:08

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Pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro integra agenda de Daniel Vorcaro
Pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro integra agenda de Daniel Vorcaro crédito: Evaristo Sa / AFP e Reprodução

Documentos recebidos pela CPMI do INSS revelaram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, aparece entre os contatos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.

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A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Em resposta à coluna, o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que nunca teve contato com Vorcaro e afirmou: "O número do meu telefone não é propriamente um segredo".

As novas listas de contatos mostram outros nomes inéditos registrados no celular do ex-dono do Master, como o apresentador Luciano Huck, o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Guido Mantega.

Leia Mais

Vorcaro

O banqueiro está preso preventivamente na Penitenciária Federal de Brasília (DF) após nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, em 4 de março.

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Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro passado, quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, seu celular foi apreendido, abrindo espaço para a investigação.

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