Nikolas compartilha vídeo de comemoração pela derrota do Brasil no Oscar

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou, em sua conta no X, antigo Twitter, um vídeo em que um grupo de pessoas aparece comemorando a derrota do ator Wagner Moura na disputa pelo Oscar. Na postagem, o parlamentar não fez comentários adicionais sobre o conteúdo e limitou-se a republicar as imagens acompanhadas apenas da expressão “kkkkkk”.
A publicação repercutiu nas redes sociais e gerou reações divergentes entre usuários. Parte dos internautas interpretou o gesto como provocação política, em razão do histórico de posicionamentos públicos do ator em debates nacionais.
— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 16, 2026
Wagner Moura tem feito críticas frequentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevistas e premiações internacionais. Ao comentar o cenário político brasileiro após receber um prêmio no exterior, o ator classificou Bolsonaro como “fascista” e associou o período recente a “ecos da ditadura” no país.
Em outra ocasião, Moura afirmou que o ex-presidente foi “irresponsável de forma épica” durante a pandemia e disse que a atuação política do período será lembrada nos livros de história.
O ator também já declarou que a produção cultural brasileira enfrentou dificuldades no período e defendeu o papel do cinema como forma de expressão diante de contextos políticos e sociais adversos.