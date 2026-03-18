Nem o coordenador da campanha apostava em Flávio Bolsonaro

As recentes pesquisas indicando a consolidação da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro têm surpreendido, inclusive, aliados mais próximos do clã.

Até o início de dezembro do ano passado, quando Flávio se lançou, a avaliação majoritária era a de que Tarcísio de Freitas seria o melhor nome.

Entre os que incentivavam o governador de São Paulo e não um dos Bolsonaro , estava o senador potiguar Rogério Marinho, hoje coordenador da campanha de Flávio.

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A decisão, claro, foi do próprio Jair, convencido de que, se passasse o bastão para fora de casa, não teria nunca mais o poder em torno do sobrenome.