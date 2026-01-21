Rogério Marinho irá coordenar campanha de Flávio no RN e desiste do governo

O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, desistiu de concorrer ao governo estadual para coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro no estado. A decisão foi discutida com lideranças potiguares do PL na segunda-feira, 19.

O senador, que tem mandato até 2031, recebeu a missão de ajudar na articulação política de Flávio no Nordeste. Em 2022, o estado de Marinho deu a Lula 65,1% dos votos contra Bolsonaro, que somou 34,9%.

Marinho deve anunciar na manhã desta quarta-feira, 21, quem irá apoiar para o governo do Rio Grande do Norte. No início da semana, o senador teve conversas com o senador Styvenson Valentim, do PSDB, e com o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias.

Dias já havia colocado seu nome como pré-candidato ao governo potiguar. Outros nomes no páreo são o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, do União Brasil, e o secretário da Fazenda do governo, Cadu Xavier, do PT.