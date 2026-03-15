Carlos Bolsonaro reage a críticas contra Flávio por ato durante UTI do pai

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) saiu em defesa do senador Flávio (PL-RJ), após o irmão ser criticado por ter participado de um evento político enquanto o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Em publicação nas redes sociais, neste domingo (15/3), Carlos disse que adversários tentam construir uma narrativa de que Flávio estaria "celebrando" durante a agenda partidária realizada em Rondônia. A declaração se refere à participação do senador, pré-candidato à presidência da República, em um evento do Partido Liberal em Ji-Paraná (RO), realizado nesse sábado (14/3).

“A organização criminosa defendida pelo sistema, seguindo o mesmo modus operandi de sempre, agora tenta imputar ao meu irmão que estaria ‘celebrando’ enquanto nosso pai está na UTI”, escreveu.

Segundo o ex-vereador, o próprio ex-presidente teria orientado os filhos a manterem suas agendas políticas. “Meu pai sempre foi muito claro conosco: ‘Vá e faça. Volte que estarei esperando as boas notícias que sei que vocês trarão’”, defendeu.

Carlos também criticou o que chamou de disseminação de "narrativas canalhas" por adversários políticos e parte da imprensa. “Há quem ainda trabalhe para derrubar o indicado do presidente Jair Bolsonaro e se colocar no tabuleiro permitido. Obrigado, meu irmão, por, quando não estou presente, me trazer informações sobre nosso pai, assim como faço quando você não está. Como não têm o que dizer de verdade, seguirão tentando denegrir de forma proposital e calculada", ponderou.

A organização criminosa defendida pelo sistema, seguindo o mesmo modus operandi de sempre, agora tenta imputar ao meu irmão que estaria “celebrando” enquanto nosso pai está na UTI.



Meu pai sempre foi muito claro conosco: “Vá e faça. Volte que estarei esperando as boas notícias… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 15, 2026

Quadro de saúde de Bolsonaro

Novo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, na manhã deste domingo (15/3), informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro apresentou evolução com estabilidade clínica e melhora da função renal. No entanto, exames indicaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Em razão dessas alterações, a equipe médica decidiu ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos. Segundo o hospital, o ex-presidente segue sob suporte clínico intensivo e com intensificação das sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Ainda conforme o boletim, não há previsão de alta da UTI neste momento.



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Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.