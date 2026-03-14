Zema diz receber com preocupação notícia sobre saúde de Bolsonaro
Governador de Minas manifestou preocupação nas redes sociais e desejou força ao ex-presidente e serenidade à família
compartilheSIGA
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), manifestou preocupação com o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado para tratar uma pneumonia aguda. A mensagem foi publicada na noite dessa sexta-feira (13/3) na rede social X, antigo Twitter.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa”, escreveu o governador.
- Bolsonaro melhora na UTI e inicia fisioterapia respiratória, diz Michelle
- Bolsonaro não tem previsão de alta, diz equipe médica
Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.
Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa.
Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família.
— Romeu Zema (@RomeuZema) March 14, 2026
Leia Mais
Na mesma publicação, Zema também desejou serenidade à família do ex-presidente. “Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família”, acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para pneumonia aguda, diagnosticada após um mal-estar durante a madrugada. Até o momento, não há previsão de alta da UTI.