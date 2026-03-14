Zema diz receber com preocupação notícia sobre saúde de Bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), manifestou preocupação com o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado para tratar uma pneumonia aguda. A mensagem foi publicada na noite dessa sexta-feira (13/3) na rede social X, antigo Twitter.

“Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa”, escreveu o governador.

Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.



Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa.



Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família.

— Romeu Zema (@RomeuZema) March 14, 2026

Na mesma publicação, Zema também desejou serenidade à família do ex-presidente. “Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família”, acrescentou.

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Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para pneumonia aguda, diagnosticada após um mal-estar durante a madrugada. Até o momento, não há previsão de alta da UTI.

