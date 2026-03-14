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Zema diz receber com preocupação notícia sobre saúde de Bolsonaro

Governador de Minas manifestou preocupação nas redes sociais e desejou força ao ex-presidente e serenidade à família

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/03/2026 09:57

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De olho na Presidência da República, Zema está na linha de frente dos governadores defensores de Bolsonaro
"Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa", escreveu o governador crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), manifestou preocupação com o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado para tratar uma pneumonia aguda. A mensagem foi publicada na noite dessa sexta-feira (13/3) na rede social X, antigo Twitter.

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“Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa”, escreveu o governador.

Recebi com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.

Desejo muita força neste momento e que ele tenha uma recuperação rápida e completa.

Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família.

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Na mesma publicação, Zema também desejou serenidade à família do ex-presidente. “Que Deus o abençoe e dê serenidade à sua família”, acrescentou.

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Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para pneumonia aguda, diagnosticada após um mal-estar durante a madrugada. Até o momento, não há previsão de alta da UTI.

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