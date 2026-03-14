Bolsonaro melhora na UTI e inicia fisioterapia respiratória, diz Michelle

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou na noite dessa sexta-feira (13/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou sinais de melhora enquanto permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. Segundo ela, Bolsonaro conseguiu se alimentar, tomou banho e iniciou sessões de fisioterapia respiratória.

Em publicação nas redes sociais, Michelle relatou que o ex-presidente segue indisposto, mas apresentou evolução ao longo do dia. “Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória”, escreveu.

Ela esteve com o ex-presidente durante o dia na UTI. Bolsonaro recebe tratamento com antibióticos por via venosa, em doses ajustadas para combater a infecção pulmonar. Mais cedo, ele também recebeu a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro.

Michelle informou ainda que a filha do casal, Laurinha, permaneceria com o ex-presidente enquanto ela deixava o hospital por algumas horas. “Laurinha chegou agora para ficar com ele, enquanto vou em casa tomar banho. Continue orando por sua recuperação. Eu agradeço muito! Vai dar tudo certo em nome de Jesus”, afirmou.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Bolsonaro foi internado após passar mal durante a madrugada no presídio da Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena. De acordo com informações divulgadas pela equipe médica, ele apresentou febre, dor de cabeça, calafrios e baixa saturação de oxigênio, sendo inicialmente atendido no próprio local antes de ser transferido ao hospital com suporte de oxigênio.

Após exames, os médicos diagnosticaram pneumonia aguda decorrente de broncoaspiração. Segundo a equipe responsável pelo atendimento, o encaminhamento rápido ao hospital contribuiu para a estabilização do quadro clínico.

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O ex-presidente permanece na UTI e, até o momento, não há previsão de transferência para um quarto.

