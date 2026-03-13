Bolsonaro passa a manhã em hospital depois de sentir mal-estar na Papudinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar. A primeira informação foi divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ter recebido a notícia de que o pai estava a caminho de atendimento médico.

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave, escreveu o parlamentar.

Bolsonaro cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade conhecida como Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista após as eleições de 2022.

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Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também publicou uma mensagem pedindo orações. Até as 11h30, o hospital não havia divulgado boletim com informações sobre o estado de saúde do presidente.