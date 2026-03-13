Assine
overlay
Início PlatôBr

Bolsonaro passa a manhã em hospital depois de sentir mal-estar na Papudinha

Ex-presidente apresentou calafrios e vômitos na manhã desta sexta-feira e foi levado para atendimento em unidade de saúde particular

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
13/03/2026 11:55

compartilhe

SIGA
x
Bolsonaro passa a manhã em hospital depois de sentir mal-estar na Papudinha
Bolsonaro passa a manhã em hospital depois de sentir mal-estar na Papudinha crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar. A primeira informação foi divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ter recebido a notícia de que o pai estava a caminho de atendimento médico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave, escreveu o parlamentar.

Bolsonaro cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade conhecida como Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista após as eleições de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também publicou uma mensagem pedindo orações. Até as 11h30, o hospital não havia divulgado boletim com informações sobre o estado de saúde do presidente.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay