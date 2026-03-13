Bolsonaro na UTI: broncopneumonia, febre alta e saturação de oxigênio
Ex-presidente saiu da Papudinha para ser internado em hospital na manhã desta sexta-feira, 13, após apresentar calafrios e vômitos; Alexandre de Moraes autorizou Michelle como acompanhante e determinou escolta policial
compartilheSIGA
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, após passar mal na madrugada desta sexta-feira, 13. Bolsonaro foi levado à unidade de saúde pela manhã depois de apresentar calafrios e episódios de vômito enquanto cumpria pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, no complexo da Papuda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-presidente deu entrada com febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Bolsonaro está internado na UTI e recebe tratamento com antibióticos administrados por via venosa e suporte clínico não invasivo.
A primeira informação sobre o mal-estar foi divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que relatou que o pai acordou com calafrios e vomitou bastante. Após visitar o ex-presidente no hospital, o parlamentar afirmou a jornalistas que Bolsonaro está lúcido e consciente, mas abatido. Essa foi a pior vez que ele se internou aqui com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Isso é perigosíssimo, disse.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em decisão nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro permaneça como acompanhante durante a internação e liberou visitas dos filhos do ex-presidente. O magistrado também determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal mantenha escolta 24 horas por dia, com ao menos dois policiais na porta do quarto hospitalar.