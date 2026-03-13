Bolsonaro na UTI: broncopneumonia, febre alta e saturação de oxigênio

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, após passar mal na madrugada desta sexta-feira, 13. Bolsonaro foi levado à unidade de saúde pela manhã depois de apresentar calafrios e episódios de vômito enquanto cumpria pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, no complexo da Papuda.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-presidente deu entrada com febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Bolsonaro está internado na UTI e recebe tratamento com antibióticos administrados por via venosa e suporte clínico não invasivo.

A primeira informação sobre o mal-estar foi divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que relatou que o pai acordou com calafrios e vomitou bastante. Após visitar o ex-presidente no hospital, o parlamentar afirmou a jornalistas que Bolsonaro está lúcido e consciente, mas abatido. Essa foi a pior vez que ele se internou aqui com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Isso é perigosíssimo, disse.

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Em decisão nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro permaneça como acompanhante durante a internação e liberou visitas dos filhos do ex-presidente. O magistrado também determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal mantenha escolta 24 horas por dia, com ao menos dois policiais na porta do quarto hospitalar.