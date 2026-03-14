Bia Kicis diz que quadro de Bolsonaro ainda necessita ‘muita atenção’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou neste sábado que o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda exige cuidados, apesar de apresentar evolução após o atendimento inicial. O ex-chefe do Executivo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, onde trata uma pneumonia aguda causada por broncoaspiração.

Segundo a parlamentar, ela conversou pela manhã com integrantes da equipe médica responsável pelo atendimento ao ex-presidente. Em uma transmissão ao vivo feita nas redes sociais, Kicis relatou que Bolsonaro chegou ao hospital em estado grave, mas apresentou evolução após as primeiras intervenções médicas.

“Eles (a equipe médica) estavam me explicando que ele chegou bem grave e teve melhora boa mesmo. Estava muito ruim, a melhora foi bem grande, então a família se entusiasma, a gente se entusiasma. Mas o quadro real é de muita atenção, porque agora o organismo dele tem que reagir à infecção, infecção era muito forte ontem. A primeira intervenção, ajudou na respiração, ele teve uma boa melhora, mas o quadro ainda inspira muito cuidado, tanto que ele vai ficar internado”, afirmou.

A parlamentar contou que tinha uma visita marcada ao ex-presidente neste sábado, na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Na noite de sexta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nas redes sociais que o ex-presidente conseguiu se alimentar, tomou banho e iniciou sessões de fisioterapia respiratória durante a internação. “Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória”, escreveu.

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O ex-presidente passou mal na madrugada de sexta-feira no presídio da Papudinha, em Brasília. Segundo informações divulgadas, ele apresentou febre, dor de cabeça, calafrios e baixa saturação de oxigênio, sendo inicialmente atendido pela equipe médica do local antes de ser transferido ao hospital com suporte de oxigênio.

