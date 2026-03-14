Boletim aponta piora da função renal de Bolsonaro na UTI
Ex-presidente segue internado no DF Star com pneumonia bacteriana bilateral após broncoaspiração; quadro é estável, mas sem previsão de alta.
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Novo boletim médico divulgado neste sábado (14/3) pelo hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o documento, ele está clinicamente estável, mas apresentou piora da função renal e elevação de marcadores inflamatórios.
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De acordo com a equipe médica, Bolsonaro mantém tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora. O boletim também aponta a adoção de medidas de prevenção à trombose venosa.
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O boletim aponta que Bolsonaro está em tratamento de “pneumonia bacteriana bilateral” decorrente de broncoaspiração. Os médicos informaram ainda que, neste momento, não há previsão de alta da UTI.
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Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.
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Leia a nota na íntegra:
O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.