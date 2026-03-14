Boletim aponta piora da função renal de Bolsonaro na UTI

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Novo boletim médico divulgado neste sábado (14/3) pelo hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o documento, ele está clinicamente estável, mas apresentou piora da função renal e elevação de marcadores inflamatórios.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro mantém tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora. O boletim também aponta a adoção de medidas de prevenção à trombose venosa.

O boletim aponta que Bolsonaro está em tratamento de “pneumonia bacteriana bilateral” decorrente de broncoaspiração. Os médicos informaram ainda que, neste momento, não há previsão de alta da UTI.

Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.

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Leia a nota na íntegra:

O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.