Bolsonaro tem melhora renal, mas inflamação aumenta, diz boletim

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Novo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, na manhã deste domingo (15/3), informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro apresentou evolução com estabilidade clínica e melhora da função renal. No entanto, os exames indicaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Em razão dessas alterações, a equipe médica decidiu ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos.

Segundo o hospital, o ex-presidente segue sob suporte clínico intensivo e com intensificação das sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Ainda conforme o boletim, não há previsão de alta da UTI neste momento.

Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.

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Leia a nota na íntegra:



O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

