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Estável, Bolsonaro já se alimenta com dieta pastosa

Boletim médico informa que o ex-presidente, internado na última sexta-feira (13/3) com broncopneumonia aguda respiratória, ainda requer cuidados

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Quéren Hapuque
Vinícius Prates
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Quéren Hapuque
Repórter
Vinícius Prates
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Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/03/2026 21:49 - atualizado em 14/03/2026 21:54

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Para abater pena com leitura, Bolsonaro terá que criar hábito que nunca teve
Jair Bolsonaro segue em tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa. crédito: Platobr Politica

Internado desde sexta-feira (13/3) no Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já voltou a se alimentar pela boca e segue uma dieta pastosa. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O político está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de broncopneumonia aguda.

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De acordo com boletim médico divulgado no início da tarde deste sábado (14) , Bolsonaro apresenta quadro clínico estável, embora tenha sido registrada piora da função renal e elevação de marcadores inflamatórios. A equipe médica informou que ele segue em tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa.

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Segundo os médicos, o político ainda necessita de suporte de oxigênio para respirar, mas sem necessidade de entubação. Atualmente, ele recebe cerca de dois litros de oxigênio por minuto por meio de cateter nasal.

O boletim aponta que Bolsonaro está em tratamento para pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. O protocolo inclui sessões de fisioterapia respiratória e motora, além da adoção de medidas de prevenção à trombose venosa.

Bolsonaro foi levado ao hospital na manhã de sexta-feira (13/3), após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele chegou à unidade de saúde com baixa saturação de oxigênio, além de apresentar febre, dor de cabeça e calafrios.

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Procurada pela reportagem, a assessoria do hospital informou que um novo boletim médico deve ser divulgado na manhã deste domingo (15/3).

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