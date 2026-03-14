Estável, Bolsonaro já se alimenta com dieta pastosa
Boletim médico informa que o ex-presidente, internado na última sexta-feira (13/3) com broncopneumonia aguda respiratória, ainda requer cuidados
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Internado desde sexta-feira (13/3) no Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já voltou a se alimentar pela boca e segue uma dieta pastosa. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O político está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de broncopneumonia aguda.
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De acordo com boletim médico divulgado no início da tarde deste sábado (14) , Bolsonaro apresenta quadro clínico estável, embora tenha sido registrada piora da função renal e elevação de marcadores inflamatórios. A equipe médica informou que ele segue em tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa.
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Segundo os médicos, o político ainda necessita de suporte de oxigênio para respirar, mas sem necessidade de entubação. Atualmente, ele recebe cerca de dois litros de oxigênio por minuto por meio de cateter nasal.
O boletim aponta que Bolsonaro está em tratamento para pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. O protocolo inclui sessões de fisioterapia respiratória e motora, além da adoção de medidas de prevenção à trombose venosa.
Bolsonaro foi levado ao hospital na manhã de sexta-feira (13/3), após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele chegou à unidade de saúde com baixa saturação de oxigênio, além de apresentar febre, dor de cabeça e calafrios.
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Procurada pela reportagem, a assessoria do hospital informou que um novo boletim médico deve ser divulgado na manhã deste domingo (15/3).