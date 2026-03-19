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Onde anda Queiroz, pivô do maior caso de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro

Ao contrário do que fez na última eleição, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz não pretende se candidatar a cargos políticos

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Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
19/03/2026 02:00

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Onde anda Queiroz, pivô do maior caso de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro
Onde anda Queiroz, pivô do maior caso de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/Redes sociais

Ao contrário do que fez na última eleição, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz, o pivô do escândalo da rachadinha no gabinete do Zero Um, ficará longe do senador na campanha pelo Palácio do Planalto. 

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Apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o gestor do esquema de peculato (roubo praticado por servidor público) as rachadinhas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Queiroz foi candidato à Câmara dos Deputados pelo PTB em 2022. Na época, para ser eleito, ele tentou ligar sua imagem com a da família Bolsonaro, mas não teve sucesso. Teve apenas 6.701 votos e não se elegeu.

Agora, no ano em que seu ex-chefe está concorrendo ao Palácio do Planalto, Queiroz não pretende se candidatar a qualquer cargo político. 

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado pelo MPRJ no caso das rachadinhas, está como subsecretário de Segurança e Ordem Pública na prefeitura de Saquarema, município na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prefeita é uma aliada de Flávio: Lucimar Vidal, do PL. 

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Em 2024, Queiroz foi eleito como suplente do PL para a Câmara dos Vereadores de Saquarema.

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