Onde anda Queiroz, pivô do maior caso de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro

Ao contrário do que fez na última eleição, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz, o pivô do escândalo da rachadinha no gabinete do Zero Um, ficará longe do senador na campanha pelo Palácio do Planalto.

Apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o gestor do esquema de peculato (roubo praticado por servidor público) as rachadinhas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Queiroz foi candidato à Câmara dos Deputados pelo PTB em 2022. Na época, para ser eleito, ele tentou ligar sua imagem com a da família Bolsonaro, mas não teve sucesso. Teve apenas 6.701 votos e não se elegeu.

Agora, no ano em que seu ex-chefe está concorrendo ao Palácio do Planalto, Queiroz não pretende se candidatar a qualquer cargo político.

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado pelo MPRJ no caso das rachadinhas, está como subsecretário de Segurança e Ordem Pública na prefeitura de Saquarema, município na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prefeita é uma aliada de Flávio: Lucimar Vidal, do PL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2024, Queiroz foi eleito como suplente do PL para a Câmara dos Vereadores de Saquarema.