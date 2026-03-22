Flávio afirma que vincular Caso Master à direita é narrativa falsa

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, declarou neste domingo (22/3) em João Pessoa (PB), que o caso do Banco Master não pode ser vinculado à direita. Ele atribuiu essa associação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estaria propagando uma falsa narrativa de vincular o escândalo a parlamentares da oposição.

"Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro. A gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que um ciclo muito próximo do Lula, muito próximo a ele, em especial na Bahia, com o senhor Jacques Wagner (senador pelo PT) e o senhor Rui Costa (ministro-chefe da Casa Civil de Lula). Essas pessoas é que estão no cerne do início desse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país", disse Flávio Bolsonaro neste domingo.

O senador do PL ainda afirmou que é a favor de um possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master: “Vamos esperar ver que as investigações que estão ocorrendo de forma séria e com uma Polícia Federal imparcial, finalmente, a verdade possa vir à tona. Nós esperamos que o Daniel Vorcaro faça sua delação e entregue tudo o que ele sabe.

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"Após passar por Natal (RN) neste sábado (21/3), Flávio Bolsonaro esteve hoje em João Pessoa em pré-campanha. A região é um importante para a sua candidatura porque, historicamente, o Nordeste tem se mostrado um reduto de Lula.