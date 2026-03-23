Campanha de Flávio comemora repercussão do ‘funk do 01’
No fim de semana, pré-candidato ao Planalto participou de evento político na Paraíba
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Se nas redes sociais as opiniões se dividem sobre a dancinha desengonçada de Flávio Bolsonaro, nos bastidores a campanha do filho do ex-presidente comemora a repercussão.
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Nesse domingo (22), em João Pessoa, Flávio voltou a dançar ao som do “funk do 01”.
A estratégia é usar a dancinha como forma de quebrar o gelo e funcionar como cartão de visita para os discursos em eventos políticos. A avaliação interna é de que, embora esteja na política desde os tempos de deputado estadual, Flávio ainda não demonstra familiaridade com grandes plateias.
“É uma forma de aparecer, claro. Na política, música e dança têm apelo lúdico. Há quem critique, mas o que importa é que o público presente gosta e cria empatia”, disse um aliado à coluna.
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Passado o efeito novidade, a tendência é que Flávio reduza as dancinhas sem abandoná-las.