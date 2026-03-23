Carlos após visita a Bolsonaro: 'Vida salva por uma ou duas horas'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) afirmou, na noite desse domingo (22/3), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve a vida “salva por uma ou duas horas” nesta recente internação hospitalar. A declaração foi publicada na rede social X (antigo Twitter), após visita ao pai, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília (DF).

Na publicação, Carlos relatou que Bolsonaro segue em condição que exige “supervisão integral”, especialmente após o episódio de broncoaspiração que, segundo ele, afetou de forma “extremamente agressiva” o sistema respiratório. “Por questão de uma ou duas horas, desta vez sua vida foi salva”, escreveu.

“Saio da unidade semi-intensiva ladeado de um homem cuja resiliência de vida e de espírito certamente jamais conhecerei igual. Creio ter sido um domingo menos problemático frente às duas comorbidades e debilidades”, continuou.

O filho também afirmou ter enfrentado restrições durante a visita e criticou o tratamento dado ao ex-presidente. Segundo ele, houve impedimntos para entrada no quarto e situações que classificou como “humilhações”. “Nada do que acontece com ele [...] é ao acaso”, disse, ao associar o quadro à situação judicial do pai.

Saio mais um dia do hospital após ficar mais um pouco com o Presidente @jairbolsonaro . Suas condições, cristalinamente, necessitam de supervisão integral, principalmente após a última internação, quando o broncoaspiramento interferiu de forma extremamente agressiva no sistema… pic.twitter.com/wuJ5gq2ckL — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 22, 2026

Carlos Bolsonaro ainda afirmou que o ex-presidente está sendo “torturado de todas as formas” na prisão, em referência à unidade prisional conhecida como Papudinha. O ex-presidente cumpre pena em regime fechado no Distrito Federal após condenação por tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o boletim médico divulgado nesse domingo, Bolsonaro permanece internado na UTI com diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral provocada por broncoaspiração. Segundo a equipe médica, ele apresentou estabilidade clínica nas últimas 24 horas, sem febre ou intercorrências.

O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

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O ex-presidente foi inicialmente atendido na unidade prisional após apresentar febre, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios, sendo posteriormente transferido de ambulância para o hospital, onde segue sob cuidados intensivos.

