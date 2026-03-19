Na PF, Vorcaro deve ficar em cela semelhante à de Bolsonaro

Depois de ser transferido do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal na noite desta quinta-feira (19/3), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pode ficar na mesma cela onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cela é uma sala adaptada para a detenção individual. Tem uma cama de solteiro, frigobar, mesa com cadeira, televisão, ar-condicionado, janela e banheiro privativo. O banqueiro foi transferido após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte.

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Será na sede da PF onde serão discutidos os termos da delação premiada de Vorcaro. O banqueiro foi escoltado do presídio à Superintendência de helicóptero. Chegou por volta das 19h algemado e com a cabeça baixa.