Na PF, Vorcaro deve ficar em cela semelhante à de Bolsonaro
Será na sede da PF onde serão discutidos os termos da delação premiada do banqueiro
compartilheSIGA
Depois de ser transferido do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal na noite desta quinta-feira (19/3), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pode ficar na mesma cela onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A cela é uma sala adaptada para a detenção individual. Tem uma cama de solteiro, frigobar, mesa com cadeira, televisão, ar-condicionado, janela e banheiro privativo. O banqueiro foi transferido após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Será na sede da PF onde serão discutidos os termos da delação premiada de Vorcaro. O banqueiro foi escoltado do presídio à Superintendência de helicóptero. Chegou por volta das 19h algemado e com a cabeça baixa.