Mendonça transfere Vorcaro para PF em Brasília e dá indício de delação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do Caso Master, autorizou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF) nesta quinta-feira (19/3).

A mudança reforça rumores de que o ex-dono do Banco Master vai negociar uma delação premiada. Vorcaro estava preso na Penitenciária Federal de Brasília.

Delação?

O motivo da transferência ainda não foi divulgado oficialmente. A defesa do banqueiro pediu que ele deixasse a Penitenciária Federal argumentando que o local dificultava o diálogo com o cliente e a possível negociação de uma delação.

Após ter a prisão preventiva mantida pela Segunda Turma do STF, Vorcaro trocou o advogado, dando indícios de que negociaria a delação premiada. O novo representante, José Luis Oliveira Lima, conduziu o depoimento do ex-presidente da OAS Leo Pinheiro em meio à Operação Lava Jato

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Superintendência da PF de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também ficou preso, será o quinto local em que o banqueiro ficará encarcerado. Quando foi capturado, em 4 de março, foi levado à Superintendência da PF em São Paulo (SP). Depois, passou pelo Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos e pela Penitenciária 2 de Potim antes de chegar a Brasília.

