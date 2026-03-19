Viana dá prazo para revelar quem usou celular do STF para falar com Vorcaro

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) deu prazo de dois dias úteis para o Supremo Tribunal Federal (STF) revelar qual membro da Corte teria usado um número funcional para conversar com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Número do Supremo

A solicitação foi feita por meio de ofício no Supremo. Viana explicou que, nas investigações da CPMI, um sistema do Ministério Público Federal (MPF) confirmou que um dos números da lista de contatos de Vorcaro está vinculado à Corte. “Cabe agora ao STF informar quem estava com o aparelho no momento em que a mensagem foi enviada”, disse.

“Foi realizada, por meio do Sittel [Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos], uma solicitação formal às empresas de telefonia. O objetivo era simples e técnico: confirmar a titularidade de um número telefônico citado na quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro”, explicou o senador.

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Ele, então, pediu posicionamento oficial do Supremo até a próxima segunda-feira (23/3).

