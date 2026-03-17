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Defesa de deputada nega irregularidades depois de operação da PF sobre INSS

Operação mira um esquema de alcance nacional que teria aplicado cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
17/03/2026 15:12

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Deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE)
Deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

A defesa da deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) divulgou nota oficial nesta terça-feira (17/3) para contestar as suspeitas levantadas no âmbito das investigações sobre fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.

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No comunicado, a equipe jurídica afirma que a parlamentar “não praticou qualquer ato ilícito” e sustenta que as informações divulgadas até o momento não refletem a realidade dos fatos apurados. A nota também ressalta a trajetória pública da deputada, mencionando mais de 40 anos de atuação pautada pela integridade.

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Segundo o texto, a defesa já analisa o teor da decisão judicial que embasa as medidas adotadas no caso. O advogado Waldir Xavier deve se pronunciar após exame detalhado dos autos.

A investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e é conduzida pela Polícia Federal. O inquérito apura um suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A nota conclui afirmando confiança no devido processo legal e no esclarecimento dos fatos, reiterando o compromisso da parlamentar com a legalidade e a transparência.

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Mais cedo, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou nova fase da operação Sem Desconto, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões no Ceará e no Distrito Federal. A ação mira um esquema de alcance nacional que teria aplicado cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários, com indícios de participação de agentes públicos e entidades associativas.

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