Lulinha admite que 'Careca do INSS' pagou viagem a Portugal

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou a pessoas próximas que teve passagens aéreas e hospedagem em Portugal custeadas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, atualmente preso sob suspeita de corrupção em um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com relatos de interlocutores, Lulinha disse ter viajado ao país europeu com Antunes para conhecer uma fábrica de produção de cannabis medicinal. Ele nega, porém, ter formalizado qualquer sociedade ou recebido pagamentos do lobista além do custeio da viagem.

A ligação entre os dois passou a ser alvo de apuração após um ex-funcionário de Antunes afirmar à Polícia Federal (PF) que ambos seriam sócios e que o empresário receberia R$ 300 mil mensais do lobista. No curso das investigações, a PF identificou mensagens nas quais Antunes havia providenciado pagamentos de R$ 300 mil ao “filho do rapaz”, sem identificação nominal nas conversas. A corporação instaurou procedimento para esclarecer se a referência diz respeito a Lulinha.

Paralelamente à investigação conduzida pela Polícia Federal, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura irregularidades no INSS determinou a quebra do sigilo bancário do filho do presidente, em razão de sua relação com o lobista.

Antunes está preso suspeito de intermediar pagamentos milionários a ex-dirigentes do INSS. Segundo a investigação, ele representava entidades suspeitas de fazer descontos indevidos em benefícios previdenciários. Transferências a familiares de agentes públicos são tratadas pela polícia como possíveis indícios de pagamento de propina relacionada a acordos firmados entre associações e o órgão.

Ainda conforme o Estadão, pessoas próximas a Lulinha afirmaram que a aproximação com Antunes teria ocorrido por meio de amizade em comum com a empresária Roberta Luchsinger, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido repasses do lobista. Procurados pelo jornal, Lulinha e Antunes não se manifestaram. Roberta não foi localizada.

Viagem a Portugal

Segundo interlocutores, o convite para a visita à fábrica de cannabis medicinal partiu de Antunes. A viagem teria ocorrido no fim de 2024, com voo em primeira classe e hospedagem pagos pelo lobista. Eles afirmam que houve proposta para que Lulinha integrasse o empreendimento, o que não teria avançado.

O empresário sustenta que jamais recebeu valores de Antunes e afirma que isso poderá ser comprovado por meio da movimentação de suas contas bancárias, que registrariam apenas dividendos provenientes de suas empresas. Ele também nega que suas companhias tenham prestado serviços ao lobista.

Lulinha afirma não ter qualquer relação com o suposto esquema no INSS e diz que desconhecia o envolvimento de Antunes com os fatos investigados. Ainda de acordo com interlocutores ouvidos pelo Estadão, ele pretende admitir publicamente que as despesas da viagem e da hospedagem em Portugal foram custeadas pelo lobista.

Aproximação

Conforme relatos atribuídos a pessoas próximas, Lulinha teria sido apresentado a Antunes por Roberta Luchsinger, ex-mulher do ex-delegado e ex-deputado federal Protógenes Queiroz. Filiada ao PT, ela concorreu sem sucesso ao cargo de deputada estadual em 2018.