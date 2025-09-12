Assine
FRAUDE NO INSS

'Careca do INSS' é preso em operação contra descontos ilegais em aposentadorias

A operação desta sexta-feira (12/9) cumpriu dois mandados de prisão e 13 de busca e apreensão; o empresário Maurício Camisotti também foi detido

JF
Jaqueline Fonseca
JF
Jaqueline Fonseca
Repórter
12/09/2025 07:35

Careca do INSS
Careca do INSS foi preso em Brasília crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), uma nova fase da operação que investiga descontos irregulares no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Na ação de hoje, dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a CNN Brasil, os presos são Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS e Maurício Camisotti. O Careca do INSS foi preso em Brasília. 

Os dois são apontados como operadores de um mega esquema fraudulento que lesou 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS através de descontos associativos não autorizados nos benefícios. Em maio, uma outra operação da Polícia Federal apreendeu veículos de luxo avaliados em mais de R$3 milhões na casa do 'Careca do INSS'.

 

  PF apreendeu carros de luxo do Careca do INSS, suspeito em participar da fraude no INSS
  Polícia Federal apreendeu carros de luxo do Careca do INSS, suspeito em participar da fraude no INSS
  Carros de luxo do Careca do INSS, suspeito em participar da fraude no INSS, foram apreendidos pela Polícia Federal
  Agentes da Polícia Federal apreendem carros de luxo do Careca do INSS, suspeito de integrar a fraude no INSS
No começo de setembro, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, pediu a prisão de 21 pessoas envolvidas no esquema, entre elas o Careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti. O depoimento do Careca do INSS está marcado na CPMI para a próxima segunda-feira (15/9). Ainda não há informações se a oitiva será mantida. 

Ontem, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira, que esteve a frente da pasta entre  março de 2022 e janeiro de 2023, durante o governo Bolsonaro, prestou depoimento à CPMI do INSS e informou que não conhece o Careca do INSS, nem o empresário Maurício Camisotti.

Conforme nota da Polícia Federal, a operação desta sexta-feira (12/9), que recebeu o nome de Operação Cambota, apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

O Correio não localizou as defesas dos investigados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

