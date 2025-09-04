Assine
PREVIDÊNCIA

CPMI marca depoimento de 'Careca do INSS' e oitiva de Lupi

O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', é apontado pela Polícia Federal como um dos principais articuladores do esquema de fraudes

04/09/2025 21:13 - atualizado em 04/09/2025 21:26

CPMI do INSS marca datas de depoimentos de apontados como articuladores de fraudes que desviaram cerca de R$ 6 bilhões por descontos em folha de aposentados e pensionistas
CPMI do INSS, que tem Carlos Viana como presidente, marca datas de depoimentos de apontados como articuladores de fraudes crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) marcou o depoimento do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", para o dia 15 de setembro.

Ele foi mencionado, nas investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), como um dos principais operadores dos descontos em folhas de pagamentos.

A CPMI aprovou que os registros e as imagens das visitas dele ao Senado e a Câmara, que começaram em 2011, sejam rastreados. Foi pedido à PF informações sobre automóveis apreendidos e viagens internacionais.

O empresário Maurício Camisotti, também apontado como figura central para lavar o dinheiro descontado irregularmente, teve seu depoimento marcado para 18 de setembro. 

A estimativa, segundo as investigações, é a que os valores desviados sejam por volta de R$ 6,3 bilhões. 

Ministros da Previdência

O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT), que deixou o cargo após a revelação das fraudes do INSS, vai prestar esclarecimentos nesta segunda-feira (8/9).

O presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que seriam convidados e, caso necessário, convocados todos os ministros da pasta e os presidentes do INSS desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). 

