Cidade mineira cancela desfile de 7 de setembro por 'dificuldades'
Prefeitura municipal de Bom Despacho comunicou decisão por meio de postagem em rede social
A prefeitura de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas, informou o cancelamento de um desfile cívico-militar, programado para este domingo (7/9), Dia da Independência do Brasil. O anúncio foi feito por meio de um comunicado nas redes sociais.
A decisão do cancelamento "foi tomada com responsabilidade e transparência, considerando as dificuldades logísticas, financeiras e estruturais que, neste momento, impossibilitam organizar o evento da maneira adequada", diz o comunicado.
O poder público municipal de Bom Despacho, porém, ponderou que o desfile será retomado em 2026, "com a devida preparação e o envolvimento das escolas, instituições e da comunidade, garantindo a celebração da data com a grandeza que ela merece".
A postagem inclui ainda a ata da reunião na qual foi decidido o cancelamento do desfile, que contou com o prefeito Fernando Andrade (PSD), secretários municipais e representantes do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas. O documento destaca que o domingo (7/9) não é dia letivo e que ficou firmado o compromisso de realizar o evento em 2026.
Por meio de comentários nas redes sociais, os moradores de Bom Despacho aprovaram o cancelamento do desfile cívico-militar: a grande maioria das manifestações foi favorável à decisão. Os internautas apontaram "transtornos" em edições anteriores do evento e afirmaram que domingo é "dia da família".