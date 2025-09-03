Depoente afirma que BMG frauda empréstimos consignados desde 2005

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O advogado Eli Cohen afirmou, durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na segunda-feira (1º), que o Banco BMG frauda consignados para aposentados desde 2005.

"O Banco BMG é o campeão das fraudes. O Banco BMG só existe, só saiu de quatro agências para ter o que é hoje só por conta do consignado das fraudes, e começou em 2005", afirmou o depoente ao ser questionado se o banco participava das fraudes aos aposentados.

Cohen, que foi convidado para depor, atuou em processos ligados à apuração das fraudes que realizaram descontos irregulares nas aposentadorias de diversos aposentados e pensionistas.

O depoente afirmou que, assim que os dados dos aposentados eram recebidos, havia contrato com empresas de telemarketing, do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e do ex-vice-presidente do BMG, Márcio Alaor de Araújo, para falsificar uma adesão.

"O Márcio Alaor é conhecido como o Papa do Consignado. Ele vem já desde 2005 fraudando, ao lado do BMG, os aposentados. O Banco BMG é o campeão das fraudes. O Banco BMG só existe, só saiu de quatro agências para ter o que é hoje só por conta do consignado das fraudes, e começou em 2005", afirmou.

Em seu site oficial, Márcio Alaor, que também foi diretor do Departamento de Benefícios e Consignados do Banco Master e que está como diretor do Departamento de Benefícios do PicPay, se apresenta como "especialista em consignado", exalta sua origem humilde do interior de Minas Gerais e sua devoção a Deus. As redes sociais do banqueiro foram desativadas.

O advogado relatou que o golpe tinha pequenas variações, mas que os bancos sabiam que estavam fazendo empréstimos consignados fraudados.

"Quando estamos lidando com empréstimo consignado, então vem a relação de bancos que sabem que estão cometendo o crime e que fazem esses empréstimos consignados das mais variadas formas de fraude. Muito bem, esse é um estilo que perdurou de 2005 e que vem até hoje", revelou.

A CPMI investiga descontos em folhas de pagamento que foram revelados pela Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) em abril. Ao todo, estimasse que tenham sido cobrados indevidamente R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.