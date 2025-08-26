Assine
INVESTIGAÇÃO

CPMI do INSS vai tomar primeiros depoimentos nesta quinta (28/8)

Comissão também pretende ouvir os ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o segundo governo de Dilma Rousseff

Thiago Bonna
26/08/2025 21:29 - atualizado em 26/08/2025 21:47

O senador Carlos Viana foi eleito presidente da CPMI do INSS; os planos de trabalho já foram aprovados pelos membros da comissão crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, afirmou nesta terça-feira (26/8) que os primeiros depoentes serão ouvidos já nesta quinta-feira (28/8).

"Na próxima quinta-feira, pretendemos ouvir os servidores públicos que participaram das investigações. A Polícia Federal, a Defensoria Pública e um advogado, que foi o primeiro a fazer a denúncia publicamente explicando como funcionava o esquema", disse o político.

Outros nomes que já devem pretar depoimento são os ex-presidentes do INSS, desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT); e o os ex-ministros da Previdência Social do mesmo período, como Onix Lorenzoni, Carlos Luppi e outros.

Viana celebrou que, apesar das diferenças políticas, o colegiado construiu as convocações e os convites as pessoas que devem prestar falar para ajudar no esclarecimento da situação.

A estratégia, segundo o senador, é ir atrás dos rastros deixados pelo dinheiro e que para isso irá pedir quebras de sigilos telefônico e bancários para apurar o destino das verbas.

