CPMI do INSS vai tomar primeiros depoimentos nesta quinta (28/8)
Comissão também pretende ouvir os ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o segundo governo de Dilma Rousseff
O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, afirmou nesta terça-feira (26/8) que os primeiros depoentes serão ouvidos já nesta quinta-feira (28/8).
"Na próxima quinta-feira, pretendemos ouvir os servidores públicos que participaram das investigações. A Polícia Federal, a Defensoria Pública e um advogado, que foi o primeiro a fazer a denúncia publicamente explicando como funcionava o esquema", disse o político.
Outros nomes que já devem pretar depoimento são os ex-presidentes do INSS, desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT); e o os ex-ministros da Previdência Social do mesmo período, como Onix Lorenzoni, Carlos Luppi e outros.
Viana celebrou que, apesar das diferenças políticas, o colegiado construiu as convocações e os convites as pessoas que devem prestar falar para ajudar no esclarecimento da situação.
A estratégia, segundo o senador, é ir atrás dos rastros deixados pelo dinheiro e que para isso irá pedir quebras de sigilos telefônico e bancários para apurar o destino das verbas.