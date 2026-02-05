Assine
Lula diz que Lulinha terá de "pagar o preço" se tiver envolvimento com INSS

Presidente disse que chamou seu filho para uma conversa assim que seu nome foi citado nas investigações sobre desvio de aposentadorias

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
05/02/2026 13:41

Lulinha e o INSS: um problema para a campanha de reeleição do presidente em 2026
Lulinha e o INSS: um problema para a campanha de reeleição do presidente em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (5/2) que se seu filho estiver envolvido em irregularidades no escândalo do INSS ele terá de “pagar o preço”.  

"Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. Olhei no olho do meu filho e disse: 'Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda'", afirmou o presidente em entrevista a jornalista Daniela Lima do UOL. 

Um dos filhos do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como  Lulinha, foi citado em investigações da Polícia Federal (PF) sobre o esquema de desvios de aposentadorias. Uma das linhas de investigação da PF, apura se Lulinha seria sócio oculto do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Ele nega.

