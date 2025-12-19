Negócios de Lulinha com Careca do INSS são nova dor de cabeça para Lula

“Filhos, porque qui-los”, diria Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o humorista Barão de Itararé, parafraseando o ex-presidente Jânio Quadros. A frase ilustra o dilema político e moral dos presidentes que, no exercício do cargo, veem familiares cruzarem a linha tênue entre o público e o privado. No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Operação Sem Desconto e seus desdobramentos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS criam um novo cenário para a atuação da CPMI do INSS, corrosivo para a imagem do governo e de grande risco eleitoral, por causa do suposto envolvimento de seu filho Fábio Luís Lula da Silva com o operador central do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS.



A CPMI do INSS vinha sendo administrada com relativa tranquilidade pelo governo. A base aliada conseguiu impor maioria, controlar a pauta e barrar convocações consideradas sensíveis, como as do próprio filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, e de seu irmão Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, que entrou de gaiato no navio, ao assumir o cargo após o escândalo. A blindagem institucional pode não eliminar o desgaste eleitoral e político: quanto mais o governo atuar para conter o avanço da CPI, maior será a impressão de que há algo a esconder, percepção que alimenta a narrativa da oposição e amplia o custo político do controle da CPMI.



Criado em 27 de junho de 1990, o INSS é a fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Inicialmente, ele era uma autarquia vinculada ao então Ministério da Previdência e Assistência Social. Desde então as fraudes se sucedem. Esse escândalo do INSS deixa no chinelo o caso mais famoso.



A procuradora Jorgina de Freitas era procuradora previdenciária desde 1988. Em 1991, foi descoberto um grande esquema de fraude que desviou bilhões do INSS, no qual ela estava envolvida: um grupo de 20 pessoas forjava processos de indenização milionários. Jorgina fugiu em 1992, após ser condenada, e só foi capturada em 1998, na Costa Rica. Ela ficou presa por 12 anos, perdeu o registro da OAB e ainda foi obrigada a devolver R$ 200 milhões aos cofres públicos. Solta em 2010, ela morreu em julho de 2022.



Agora, as investigações da Polícia Federal indicam um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, praticados entre 2019 e 2024, com prejuízo estimado em até R$ 6,3 bilhões. Trata-se de um crime que atinge diretamente aposentados e pensionistas, público historicamente associado à base eleitoral de Lula e do PT. Isso torna o episódio duplamente perigoso: pelo volume financeiro envolvido e pelo simbolismo político da vítima. O governo tomou medidas efetivas para reembolsar os lesados e a Polícia Federal investiga os envolvidos.

Filho de César

Estava tudo sob controle na CPMI, até aparecerem indícios de que Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, teria negócios que envolveriam Lulinha, inclusive com transferências financeiras vultosas, empresas no exterior e projetos comerciais sensíveis. Ainda que tais acusações não tenham sido comprovadas, a suspeita favorece à narrativa da oposição e produz efeitos midiáticos relevantes. É aquela história famosa da mulher de César, o grande imperador romano; não basta ser honesta, precisa parecer honesta.



O presidente Lula foi obrigado a vir a público dizer que “ninguém ficará livre”. Adotou uma postura institucionalmente correta, porém muito constrangedora: “se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado”, declarou. O que Lula pode fazer é separar o chefe de Estado do pai, reafirmar a autonomia da Polícia Federal e do Judiciário e demonstrar compromisso com a legalidade. É a única postura possível para quem tem o discurso da justiça social e do combate às desigualdades. Entretanto, não será fácil impedir a convocação, quebras de sigilo e aprofundamento de investigações na CPMI que mirem Lulinha.



Essa é a grande dor de cabeça do governo. CPMI não são apenas de um instrumento de apuração factual; são arenas políticas, na qual se digladiam governo e oposição, por meio de vazamentos seletivos e disputas simbólicas. A oposição encontrou no uma oportunidade de associar a corrupção bilionária e os prejuízos a aposentados ao suposto favorecimento a familiares do presidente, narrativa de fácil comunicação com a opinião pública. Além disso, o envolvimento do senador Weverton Rocha, alvo de busca e apreensão, mostra que o caso não envolve apena ex-gestores do INSS e entidades sindicais. Com parlamentares, a CPMI recupera densidade política.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.