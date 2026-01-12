Governo anuncia reajustes das aposentadorias do INSS em 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal divulgou, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (12/1), a tabela oficial de reajuste dos benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Aposentadorias, pensões e auxílios são reajustados em 3,90%. A correção foi calculada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2025.

Este reajuste cheio, no entanto, não será aplicado a todos os beneficiários. A correção vai variar mês a mês para quem começou a receber aposentadoria ou pensão a partir de fevereiro do ano passado (confira a tabela abaixo). Quem se aposentou em dezembro do ano passado, por exemplo, terá 0,21% de reajuste.

Data de início do benefício Reajuste Até janeiro de 2025 3,90% Em fevereiro de 2025 3,90% Em março de 2025 2,38% Em abril de 2025 1,86% Em maio de 2025 1,38% Em junho de 2025 1,02% Em julho de 2025 0,79% Em agosto de 2025 0,58% Em setembro de 2025 0,79% Em outubro de 2025 0,27% Em novembro de 2025 0,24% Em dezembro de 2025 0,21%

Para os beneficiários que recebiam o salário mínimo de R$ 1.518 no ano passado, a renda sobe para R$ 1.621, independentemente da data em que a concessão do benefício ocorreu.





A portaria confirmou ainda o novo teto do INSS, também corrigido pelo INPC. Em 2025, o valor máximo pago em benefícios previdenciários passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55.

O reajuste obedece a Lei 8.213, de 1991, que estabelece que o valor dos benefícios pagos pelo INSS será reajustado, anualmente, com base no INPC acumulado de janeiro a dezembro do ano anterior, que mede o impacto da variação de preços para as famílias com renda entre um e cinco salários mínimos.

Os novos valores corrigidos pelo salário mínimo serão depositados a partir de 26 de janeiro para quem recebe o piso. Os pagamentos de benefícios acima do salário mínimo começam a ser feitos a partir de 2 de fevereiro. Para saber a data, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito, que aparece depois do traço.

O extrato de pagamento com os novos valores da aposentadoria ou da pensão estará disponível em breve no Meu INSS ou no telefone 135.

Ao calcular quanto receberá por mês na conta, aposentados e pensionistas devem considerar que os valores reajustados também podem ter descontos do IR (Imposto de Renda) se ficarem acima do limite de isenção. Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos têm direito a uma cota extra de isenção e, por isso, pagam menos imposto.

BPC e outros benefícios que mudam com o salário mínimo

Para o BPC (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social), destinado a idosos e a pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, a portaria determinou que a renda mensal será R$ 1.621, assim como para quem tem direito à pensão especial paga às vítimas da síndrome da talidomida; e à pensão especial paga aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru, em Pernambuco, e à renda mensal vitalícia. O aumento acompanha o reajuste dado ao salário mínimo.

A cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2025, é de R$ 67,54 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.980,38.

O auxílio-reclusão devido aos dependentes do segurado de baixa renda preso em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver recebendo auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, será de R$ 1.621.

Os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de pesca, com as vantagens da Lei nº 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente, a uma, duas ou três vezes o valor de R$ 1.621, acrescidos de 20%.

O benefício devido a seringueiros e seus dependentes, concedido com base na Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, terá valor igual a R$ 3.242.

Veja o calendário de pagamento do INSS em 2026

PRIMEIRO SEMESTRE

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Mai/26 Jun//26 1 26/jan 23/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun 2 27/jan 24/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 3 28/jan 25/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun 4 29/jan 26/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 5 30/jan 27/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 6 02/fev 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul 7 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 8 04/fev 04/mar 06/abr 06/mai 03/jun 03/jul 9 05/fev 05/mar 07/abr 07/mai 05/jun 06/jul 0 06/fev 06/mar 08/abr 08/mai 08/jun 07/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Mai/26 Jun/26 1 e 6 02/fev 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul 2 e 7 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 3 e 8 04/fev 04/mar 06/abr 06/mai 03/jun 03/jul 4 e 9 05/fev 05/mar 07/abr 07/mai 05/jun 06/jul 5 e 0 06/fev 06/mar 08/abr 08/mai 08/jun 07/jul

SEGUNDO SEMESTRE

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26 Nov/26 Dez/26 1 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez 2 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez 3 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez 4 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez 5 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 6 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan 7 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan 8 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan 9 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan 0 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Para quem recebe acima do salário mínimo