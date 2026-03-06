Golpe silencioso no INSS pode estar tirando dinheiro da sua aposentadoria

O avanço da tecnologia, apesar de representar diversos benefícios, gerou preocupações com a segurança dos dados, e a possibilidade de contratação de empréstimos indevidos levou muitos a questionarem como se proteger. No entanto, o portal "Meu INSS" possibilita para qualquer segurado verificar suas informações de forma simples e rápida.

A verificação periódica, recomendada ao menos uma vez por mês, é uma forma de identificar qualquer atividade suspeita, como um empréstimo consignado que você não contratou ou alterações inesperadas no seu benefício. Acessar o sistema regularmente ajuda a garantir que seus dados estejam corretos e que ninguém esteja usando suas informações de maneira fraudulenta.

Leia Mais

Como verificar seus dados no Meu INSS

O processo para consultar suas informações é totalmente digital e pode ser feito pelo computador ou celular. Siga este passo a passo para acessar os seus registros e se certificar de que tudo está em ordem com seu cadastro e pagamentos:

Acesse o portal ou aplicativo: entre no site meu.inss.gov.br ou baixe o aplicativo “Meu INSS”, disponível para Android e iOS. Faça o login: utilize sua conta Gov.br para entrar. Verifique os empréstimos: dentro do portal, procure pela opção “Extrato de Empréstimo Consignado”, que lista todos os contratos ativos e suspensos em seu nome. Confira cada um deles e veja se reconhece todas as operações. Consulte seus benefícios: na tela inicial, clique em “Meus Benefícios” para ver o status de sua aposentadoria, pensão ou auxílio. Cheque se o valor está correto e se a situação do benefício está como “ativo”.

Fique atento a detalhes como valores que não reconhece, datas de contratação incompatíveis com suas atividades ou nomes de instituições financeiras com as quais você nunca teve contato.

Encontrou algo errado? Saiba o que fazer

Caso você identifique um empréstimo que não solicitou ou qualquer outra irregularidade, agir rapidamente pode resolver o problema e evitar maiores prejuízos financeiros. A primeira medida é bloquear seu benefício para novos empréstimos, o que também pode ser feito diretamente no portal "Meu INSS".

Em seguida, entre em contato com a central de atendimento do INSS pelo telefone 135 e registre uma reclamação. Anote o número de protocolo e, se possível, registre uma queixa na plataforma Fala.BR, a ouvidoria do governo federal, e fazer um boletim de ocorrência na polícia.

Procure a instituição financeira que concedeu o empréstimo para contestar a operação. Com o boletim de ocorrência e o protocolo do INSS em mãos, a comunicação com o banco se torna mais eficaz para o cancelamento do contrato fraudulento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria